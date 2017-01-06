موريتانيا: مظاهرة تطالب بالحكم بإعدام المسيء



خرجت اليوم الجمعية مظاهرة في ساحة ابن عباس، وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمطالبة بالحكم بالإعدام على المسيء، الذي سبق أن أدانته المحكمة الجنائية بتهمة الزندقة.



وطالبت المظاهرة التي قادها علماء وأئمة ومشايخ الجهات القضائية بتطبيق الشريعة الإسلامية والقانون في المسيء، وهما اللذان ينصان على إعدام المسيء للجناب النبي الشريف.



وكان علماء موريتانيون قد أفتوا بأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم "لا يستتاب"، وينفذ فيه حكم الإعدام "على الفور"، وفق تعبير أحد هؤلاء العلماء.



وتتواصل في العاصمة الموريتانية نواكشوط مظاهرات أسبوعية للمطالبة بتطبيق حكم الإعدام في المسيء، بدأت شهر نوفمبر من العام الماضي، ووصلت ذروتها إبان عرض الملف على المحكمة العليا.



وقررت المحكمة العليا يوم 20 ديسمبر الماضي، تمديد مداولاته بخصوص الملف، في ظل ضغط كبير من الشارع لإصدار حكم الإعدام في حق المسيء.

