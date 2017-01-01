موريتانيا: مظاهرة نسوية ضد تعديل الدستور



خرجت مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مظاهرة نسوية للتعبير عن رفض تعديل الدستور في استفتاء شعبي سينظم يوم السبت المقبل.



ودعت للمظاهرة الأولى من نوعها منذ بداية الحملة الانتخابية قبل حوالي أسبوعين، تنسيقية المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، وتم الترخيص لها من طرف السلطات الموريتانية.



وانطلقت المظاهرة من دوار مدريد متوجهة إلى ساحة ابن عباس وسط العاصمة نواكشوط، تردد شعارات رفض تعديل الدستور، وتصف الاستفتاء بالمهزلة.



وشارك في المظاهرة عدد من الشخصيات النسوية البارزة في صفوف المعارضة السياسية، والمجتمع المدني والهيئات النقابية، كما شهدت أول ظهور لابنة الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، منذ الإطاحة بوالدها في انقلاب عسكري أبيض عام 2008.



وغلب على المظاهرة رفع الأعلام الوطنية تعبيراً عن رفض نية النظام زيادة خطين أحمرين للعلم الوطني تعبيراً عن تقدير المقاومة الوطنية.

