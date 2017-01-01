موريتانيا: مغادرة آخر أفواج الحج نحو الديار المقدسة‎



غادر الفوج الرابع والأخير من الحجاج الموريتانيين، فجر اليوم الجمعة العاصمة نواكشوط، متوجها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1438.



ويضم هذا الفوج، البالغ عدد أفراده أربعمائة وأربعين حاجا، البعثة الرسمية للحكومة الموريتانية المرافقة للحجاج، برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود.



وبمغادرة هذا الفوج تكتمل مغادرة الحجاج الموريتانيين عبر الأفواج الرسمية البالغ عددهم 1940 حاجا.



وسيمكث الحجاج عدة أيام بالمدينة المنورة، لأداء صلاة الأربعين بالمسجد النبوي قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

