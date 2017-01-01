موريتانيا: مغادرة ثالث أفواج الحج نحو الديار المقدسة

غادر الفوج الثالث من الحجاج الموريتانيين فجر اليوم الخميس العاصمة نواكشوط ، متوجها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1438 .



ويبلغ عدد هذا الفوج خمسمائة حاج سيتوجهون مباشرة إلى المدينة المنورة لأداء صلاة الأربعين بالمسجد النبوي قبل المغادرة إلى مكة المكرمة مع بقية الأفواج لأداء المناسك.





وسبق لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن أكد فى وقت سابق أن البعثة الادارية على مستوى الديار المقدسة جاهزة تنتظر الحجاج وكذلك الأمر بالنسبة للفنادق في المدينة المنورة ومكة المكرمة، مشيرا إلى أن الخدمات ستكون جيدة فيما يتعلق بالتنقل بين المشاعر المقدسة .