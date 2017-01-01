موريتانيا: مقاييس الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت مقاييس الأمطار التابعة لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية الموريتانية، اليوم الثلاثاء كميات من الأمطار شهدتها عدة ولايات داخل البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:
ولاية لعصابة:
كنكوصة...............................8 مم
ارظيظيع..............................4 مم
اقليك اشفغات...........................20 مم
ولاية لبراكنة:
الاك..................................9 مم
العزلات................................10 مم
بابابي..................................8 مم
بير اولاد ياره............................33 مم
بوكي..................................30 مم
دار البركة.............................50.0 مم
جلوار..................................30 مم
علب اجمل..............................11 مم
لمبقدد..................................40 مم
لوبودو.................................31 مم
الطنطان................................10 مم
تنزاه..................................25 مم
ايرو امبار..............................50 مم
شنقيط...............................25.0 مم
نواره.................................15 مم
فور المدرسة............................25 مم
الفلوجة................................15 مم
بلواي.................................38 مم
ايرو كلور..............................45 مم
سابويلا................................27 مم
دار السلام..............................22 مم
سيثيان دياما.............................37 مم
الاندلوس...............................42 مم
ولاية اترارزة:
آجويير................................9 مم
بير اتورس..............................2 مم
بوبكر.................................35 مم
لكصيبة 2...............................20 مم
المذرذرة...............................33.5 مم
واد الناقة................................5 مم
اركيز..................................29 مم
روصو.................................9 مم
تاكيلالت................................20 مم
التوفيق................................ 20مم
تكنت................................. 5ر1مم
الجابر ................................ 43مم
آجوير تنهمد............................. 30مم
آنواشار................................ 42مم
ولاية نواكشوط الشمالية:
دار النعيم.............................. 2مم
تيارت..................................2مم
توجنين..................................2مم
ولاية نواكشوط الغربية:
لكصر....................................2مم
السبخة.................................. 14مم
تفرغ زينه................................ 2مم
ولاية نواكشوط الجنوبية:
عرفات................................... 18مم
الميناء................................... 17مم
الرياض................................... 2مم