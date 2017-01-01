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موريتانيا: مقاييس الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 29 غشت 2017 - 18:12



موريتانيا: مقاييس الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
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سجلت مقاييس الأمطار التابعة لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية الموريتانية، اليوم الثلاثاء كميات من الأمطار شهدتها عدة ولايات داخل البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:

  ولاية لعصابة:

كنكوصة...............................8 مم

ارظيظيع..............................4 مم

اقليك اشفغات...........................20 مم

 

ولاية لبراكنة:

الاك..................................9 مم

العزلات................................10 مم

بابابي..................................8 مم

بير اولاد ياره............................33 مم

بوكي..................................30 مم

دار البركة.............................50.0 مم

جلوار..................................30 مم

علب اجمل..............................11 مم

لمبقدد..................................40 مم

لوبودو.................................31 مم

الطنطان................................10 مم

تنزاه..................................25 مم

ايرو امبار..............................50 مم

شنقيط...............................25.0 مم

نواره.................................15 مم

فور المدرسة............................25 مم

الفلوجة................................15 مم

بلواي.................................38 مم

ايرو كلور..............................45 مم

سابويلا................................27 مم

دار السلام..............................22 مم

سيثيان دياما.............................37 مم

الاندلوس...............................42 مم

 

ولاية اترارزة:

آجويير................................9 مم

بير اتورس..............................2 مم

بوبكر.................................35 مم

لكصيبة 2...............................20 مم

المذرذرة...............................33.5 مم

واد الناقة................................5 مم

اركيز..................................29 مم

روصو.................................9 مم

تاكيلالت................................20 مم

التوفيق................................ 20مم

تكنت................................. 5ر1مم

الجابر ................................ 43مم

آجوير تنهمد............................. 30مم

آنواشار................................ 42مم

 

ولاية نواكشوط الشمالية:

دار النعيم.............................. 2مم

تيارت..................................2مم

توجنين..................................2مم

 

ولاية نواكشوط الغربية:

لكصر....................................2مم

السبخة.................................. 14مم

تفرغ زينه................................ 2مم

 

ولاية نواكشوط الجنوبية:

عرفات................................... 18مم

الميناء................................... 17مم

الرياض................................... 2مم



الكلمات المفتاحية : امطار, خريف, مقاييس
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