موريتانيا: مقاييس الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية





سجلت مقاييس الأمطار التابعة لشبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللامركزية الموريتانية، اليوم الثلاثاء كميات من الأمطار شهدتها عدة ولايات داخل البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:



ولاية لعصابة:



كنكوصة...............................8 مم



ارظيظيع..............................4 مم



اقليك اشفغات...........................20 مم







ولاية لبراكنة:



الاك..................................9 مم



العزلات................................10 مم



بابابي..................................8 مم



بير اولاد ياره............................33 مم



بوكي..................................30 مم



دار البركة.............................50.0 مم



جلوار..................................30 مم



علب اجمل..............................11 مم



لمبقدد..................................40 مم



لوبودو.................................31 مم



الطنطان................................10 مم



تنزاه..................................25 مم



ايرو امبار..............................50 مم



شنقيط...............................25.0 مم



نواره.................................15 مم



فور المدرسة............................25 مم



الفلوجة................................15 مم



بلواي.................................38 مم



ايرو كلور..............................45 مم



سابويلا................................27 مم



دار السلام..............................22 مم



سيثيان دياما.............................37 مم



الاندلوس...............................42 مم







ولاية اترارزة:



آجويير................................9 مم



بير اتورس..............................2 مم



بوبكر.................................35 مم



لكصيبة 2...............................20 مم



المذرذرة...............................33.5 مم



واد الناقة................................5 مم



اركيز..................................29 مم



روصو.................................9 مم



تاكيلالت................................20 مم



التوفيق................................ 20مم



تكنت................................. 5ر1مم



الجابر ................................ 43مم



آجوير تنهمد............................. 30مم



آنواشار................................ 42مم







ولاية نواكشوط الشمالية:



دار النعيم.............................. 2مم



تيارت..................................2مم



توجنين..................................2مم







ولاية نواكشوط الغربية:



لكصر....................................2مم



السبخة.................................. 14مم



تفرغ زينه................................ 2مم







ولاية نواكشوط الجنوبية:



عرفات................................... 18مم



الميناء................................... 17مم



الرياض................................... 2مم

