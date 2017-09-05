موريتانيا: مقتل 14 شخصا فى لبراكنة و لعصابة بعواصف رملية







لقي قرابة 9 أشخاص مصرعهم فجر اليوم الثلاثاء وجرح 26 آخرون فجر اليوم الثلاثاء ، جراء عواصف رملية قوية ضربت إحدى ضواحي مدينة "بوغي" التابعة لولاية لبراكنه ،أدت إلى انهيار أعرشتهم ، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى مدينة "آلاك " .



وحسب تصريح لوالي ولاية لبراكنة لإذاعة موريتانيا فان عدد القتلى 9 والجرحى 26 ، وتم نقل 4 منهم حالتهم حرجة إلى العاصمة نواكشوط لتلقي العلاج .



وحسب مصادر طبية من مدينة آلاك فان عشرات الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى ، بعد استدعاء كافة الأطقم الطبية للسيطرة على الوضع

واستدعيت كافة الاطقم الطبية فى آلاك للسيطرة على الوضع



وفى مدينة كيفة لقي 5 أشخاص مصرعهم ، وجرح آخرون ، فى عاصفة رملية قوية ، أدت إلى انهيار منزلهم عليهم فجر اليوم .