موريتانيا: ملتقى حول امتيازات الضريبة على الأرباح



تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، الشهر المقبل ملتقى هو الأول من نوعه حول الامتيازات الممنوحة في الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في المدونة الضريبية الموريتانية.



الملتقى الذي ينطلق منتصف شهر فبراير المقبل ويستمر لثلاثة أيام، يهدف إلى "تحسيس المشاركين بالملتقى حول هذه الامتيازات التي من شأنها تخفيف الضريبة على الأرباح في المؤسسات"، وفق تعبير المنظمين.



وأوضح المنظمون أن الملتقى "يستهدف أساسا المديرين الماليين ورؤساء مصالح المحاسبة"، فيما يظل الباب مفتوحاً أمام الراغبين في المشاركة في الملتقى.



وسيشهد الملتقى –حسب المنظمين- دروساً يلقيها محمد الأمين خيري، وهو خبير في المحاسبة والضرائب، وخبير في الاقتصاد الإسلامي، قام بتنظيم عدة ملتقيات في الماضي حول المحاسبة والضرائب.

