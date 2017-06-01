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موريتانيا: ملف أزمة منح الطلاب يعود إلى الواجهة


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 1 يونيو 2017 - 17:23



موريتانيا: ملف أزمة منح الطلاب يعود إلى الواجهة
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قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إنه يرفض مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمنح لما تضمنه "من إقصاء لمئات الطلاب الموريتانيين في مختلف التخصصات"، ما أعاد الملف إلى الواجهة من جديد بعد أشهر من الهدوء.
 
ولفت الاتحاد في بيان وزعه اليوم الخميس إلى أن اجتماع اللجنة جاء بعد إقصاء ممثلي الطلاب من حضور اجتماعات اللجنة للعام الثالث على التوالي.
 
واستنكر الاتحاد ما قال إنه "هدم المكتسبات الطلابية عن طريق إلغاء مئات المنح الخارجية واستحداث معايير إقصائية لطلاب تغربوا من أجل دراسة تخصصات لا توجد في مؤسسات التعليم العالي"، وفق البيان.
 
وحمل الاتحاد في بيانه وزير التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن إقصاء الطلاب الموريتانيين في الخارج وحرمان المئات منهم من المنح "دون مبرر".
 
وانتقد الاتحاد المحسوب على التيار الإسلامي ما قال إنها "السياسة الارتجالية" التي يتبعها الوزير في تسيير شأن التعليم العالي "لا يمكن أن تحقق أي نتائج إيجابية"، متعهداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل استرداد حقوق الطلاب.
 


الكلمات المفتاحية : تعليم, طلاب, منح
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