موريتانيا: منتدى المعارضة بصدد تدويل أزمة الدستور



قال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور اليوم الاثنين إن المنتدى سينظم عدة تظاهرات للتنديد بالتعديلات الدستورية المرتقب التصويت عليها في الخامس من الشهر المقبل.



وأضاف ولد منصور خلال مؤتمر صحفي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أن المنتدى يعتزم تنظيم عدة تظاهرات في ست ولايات داخلية، وأربع عواصم دولية هي باريس، ابروكسل، واشنطن، دكار، للتنديد بالتعديلات الدستورية، وترويج أعضاء في الحكومة لمأمورية ثالثة.



من جهته ندد الأمين العام لحزب إيناد سيدي ولد الكوري بتصريحات الوزير الأول يحي ولد حدمين خلال زيارته الحالية لبعض المدن الداخلية، مضيفا أن هذه التصريحات "أبانت الأهداف الحقيقية من الاستفتاء، وهو الذهاب إلى المأمورية الثالثة".

