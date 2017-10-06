موريتانيا: منتدى المعارضة يدين قمع الشيوخ ويصفه بالوحشي



دان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا ما وصفه بالقمع الذي تعرض له الشيوخ إثر وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الشيوخ أمس الخميس، ووصفه ب"الوحشي".



واتهم المنتدى في بيان وزعه اليوم "النظام الحاكم بقيادة البلاد نحو الفوضى والتفكك، بانتهاجه القمع والتضييق على النشاطات الحزبية وأصحاب المظالم، وحبس رجال الأعمال"، وفق تعبيره.



واعتبر بينا منتدى المعارضة "أن النظام يعمل على البقاء فى الحكم بالطرق الخارجة على القانون، مما يفتح على البلاد بابا للتغيير قد لا تحمد عقباه". وفق ما جاء فيه.



ودعا البيان من أسماها القوى الوطنية للتعبئة ل"سد الطريق أمام أجندة النظام "الكارثية" وإعادة المسلسل الديمقراطي إلى طريقه القويم وفرض التغيير السلمي والديمقراطي في البلد".

وكانت الشرطة الموريتانية قد قمعت وقفة احتجاجية لبعض الشيوخ السابقين على رفع ما بات يعرف بملف الشيوخ إلى المحكمة العليا.

