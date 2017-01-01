موريتانيا: منح جوائز في سباق لريادة الأعمال

الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يعزي السنغال فى حادث التدافع

العثور على جثث ثمانية جنود في شمال مالي

عزيز يهدد بالغاء صندوق دعم المزارعين لعدم سداد الديون

المزارعون يطالبون فى اجتماع مع الرئيس بمنع استيراد الأرز

أزيد من 10 مليارات أوقية تكلفة "اركيز الزراعي"

موريتانيا: وقفة ثانية للأطباء احتجاجا على الوضع الصحي

اركيز: الرئيس يتحدث عن "الديمقراطية".. وتوقيف محتجين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: منح جوائز في سباق لريادة الأعمال https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-منح-جوائز-في-سباق-لريادة… https://t.co/NtRUQKPVTz
الثلاثاء 18 يوليوز - 15:27
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | العثور على جثث ثمانية جنود في شمال مالي https://t.co/vgjvs5kUW5العثور-على-جثث-ثمانية-جنود-في-شمال-مال… https://t.co/ObKOY0fZ5u
الثلاثاء 18 يوليوز - 11:23
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: منح جوائز في سباق لريادة الأعمال


انواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 13:22



موريتانيا: منح جوائز في سباق لريادة الأعمال
مواضيع ذات صلة
تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الثلاثاء، أسبوع ريادة الأعمال الذي يشهد منح جوائز وتكريم مشاريع ريادة الأعمال المتفوقة ضمن سباق ريادة الأعمال الذي انطلق منذ عدة أشهر.
 
وينظم هذا الأسبوع من طرف اتحادية الخدمات والمهن الحرة، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة حاضنة ريم – تيك، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
 
ويتم التركيز خلال التظاهرة على رواد الأعمال الشباب الذين سيتم تكريم مشاريعهم المتميزة ومنحهم جوائز، وفق ما أعلن عنه المنظمون.
 
واكد محمد ولد الوالد رئيس اتحادية الخدمات والمهن الحرة  أن افتتاح أسبوع ريادة الأعمال، والذي ينظم خلال يومي 18 و19 من شهر يوليو الجاري، يأتي استجابة لتوصيات صالون التشغيل الذي ينظم بتوجيهات ورعاية من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
 
وشدد ولد الوالد على أهمية  "الدور الطلائعي للشباب في العملية التنموية"، وهو ما أشارت إلى أنه "مكن من مواكبة إنشاء ودعم العديد من المبادرات الشبابية في مجال الابتكار والعمل التنموي"؛ مضيفا انه لا أدل على ذلك من " وجود حاضنة ريم - تيك التي واكبنا إنشائها سنة 2014  بالتعاون مع وزارة التشغيل؛ ومشروع WARCIP؛ وهي اليوم شريك لنا ولمجموعة البنك الدولي؛ والحكومة في هذه التظاهرة الفريدة من نوعها" حسب قوله. 
 
واوضح رئيس اتحادية الخدمات والمهن الحرة ان اتحاديته تنوي تنظيم تظاهرة في القريب العاجل؛ بين القطاعين العام والخاص؛ والبنك الدولي؛ بالتعاون مع البنك المركزي؛ واتحادية البنوك؛ ومؤسسات التمويل "بغية رصد الموارد الكفيلة بتمويل المشاريع المقدمة من طرف التنظيمات الشبابية". 


الكلمات المفتاحية : اتحادية, التشغيل, المهن
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة