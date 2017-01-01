موريتانيا: منح جوائز في سباق لريادة الأعمال

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الثلاثاء، أسبوع ريادة الأعمال الذي يشهد منح جوائز وتكريم مشاريع ريادة الأعمال المتفوقة ضمن سباق ريادة الأعمال الذي انطلق منذ عدة أشهر.

وينظم هذا الأسبوع من طرف اتحادية الخدمات والمهن الحرة، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة حاضنة ريم – تيك، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية.

ويتم التركيز خلال التظاهرة على رواد الأعمال الشباب الذين سيتم تكريم مشاريعهم المتميزة ومنحهم جوائز، وفق ما أعلن عنه المنظمون.

واكد محمد ولد الوالد رئيس اتحادية الخدمات والمهن الحرة أن افتتاح أسبوع ريادة الأعمال، والذي ينظم خلال يومي 18 و19 من شهر يوليو الجاري، يأتي استجابة لتوصيات صالون التشغيل الذي ينظم بتوجيهات ورعاية من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

وشدد ولد الوالد على أهمية "الدور الطلائعي للشباب في العملية التنموية"، وهو ما أشارت إلى أنه "مكن من مواكبة إنشاء ودعم العديد من المبادرات الشبابية في مجال الابتكار والعمل التنموي"؛ مضيفا انه لا أدل على ذلك من " وجود حاضنة ريم - تيك التي واكبنا إنشائها سنة 2014 بالتعاون مع وزارة التشغيل؛ ومشروع WARCIP؛ وهي اليوم شريك لنا ولمجموعة البنك الدولي؛ والحكومة في هذه التظاهرة الفريدة من نوعها" حسب قوله.

واوضح رئيس اتحادية الخدمات والمهن الحرة ان اتحاديته تنوي تنظيم تظاهرة في القريب العاجل؛ بين القطاعين العام والخاص؛ والبنك الدولي؛ بالتعاون مع البنك المركزي؛ واتحادية البنوك؛ ومؤسسات التمويل "بغية رصد الموارد الكفيلة بتمويل المشاريع المقدمة من طرف التنظيمات الشبابية".