موريتانيا: منع عضو فى مجلس الشيوخ من العبور إلى السنغال





منعت السلطات الامنية في مدينة روصو جنوبي موريتانيا اليوم الخميس، عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة من العبور باتجاه السينغال.



وحسب مراسل "صحراء ميديا" فى المدينة نقلا عن مصادر أمنية ، فإن الشرطة سحبت أوراق السيارة التي كان يستغلها ولد غدة ورخصته، واحتجزته لمدة قصيرة وجهت له خلالها مجموعة من الاسئلة حول وجهته، وطبيعة سفره، قبل أن تعيد إليه الأوراق وتفرج عنه، دون أن تسمح له بعبور الحدود باتجاه السينغال.



وأكدت المصادر الأمنية أن السيناتور ما يزال حتى الآن في مدينة روصو ولم يغادرها بعد.



ونفت مصادر قضائية في المدينة الحدودية لصحراء ميديا وجود علاقة بين قرار منع السيناتور من العبور للضفة الاخري من النهر بالحكم الصادر في حقه الشهر الماضي والقاضي بسجنة ستتة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة القتل الخطأ، على خلفية حادث سير تسبب فيه بالقرب من مدينة روصو.