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موريتانيا: منع مؤتمر صحفي للشيوخ بمقرهم


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 17 ماي 2017 - 23:15



أعضاء من الشيوخ أمام مقر المجلس - صحراء ميديا
أعضاء من الشيوخ أمام مقر المجلس - صحراء ميديا
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منع أفراد الحرس القائمين على مجلس الشيوخ، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ من الدخول إلى مقرهم لعقد مؤتمر صحفي حول تطورات قضية عضو المجلس الموجود في سجن روصو، جنوبي موريتانيا.
 
وقال موفد "صحراء ميديا" إلى مقر مجلس الشيوخ إن عناصر الأمن أبلغوا الشيوخ بأن هنالك "أوامر عليا" بمنعهم من الدخول.
 
ولكن بعد مفاوضات واتصالات قام بها الشيوخ مكنتهم من الدخول إلى المقر والاستعداد لعقد مؤتمرهم الصحفي.
 
إلا أن اتصالات من "جهات عليا" جعلت أعضاء مجلس الشيوخ يتراجعون عن عقد المؤتمر الصحفي، والاعتذار للصحفيين.
 
وسبق أن أعلن الشيوخ أنهم في جلسة عمل دائمة حتى يتم الإفراج عن زميلهم الذي أحيل للسجن في مدينة روصو يوم الاثنين الماضي.
 


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, روصو, ولد غده
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