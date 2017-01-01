موريتانيا: منع مؤتمر صحفي للشيوخ بمقرهم



منع أفراد الحرس القائمين على مجلس الشيوخ، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ من الدخول إلى مقرهم لعقد مؤتمر صحفي حول تطورات قضية عضو المجلس الموجود في سجن روصو، جنوبي موريتانيا.



وقال موفد "صحراء ميديا" إلى مقر مجلس الشيوخ إن عناصر الأمن أبلغوا الشيوخ بأن هنالك "أوامر عليا" بمنعهم من الدخول.



ولكن بعد مفاوضات واتصالات قام بها الشيوخ مكنتهم من الدخول إلى المقر والاستعداد لعقد مؤتمرهم الصحفي.



إلا أن اتصالات من "جهات عليا" جعلت أعضاء مجلس الشيوخ يتراجعون عن عقد المؤتمر الصحفي، والاعتذار للصحفيين.



وسبق أن أعلن الشيوخ أنهم في جلسة عمل دائمة حتى يتم الإفراج عن زميلهم الذي أحيل للسجن في مدينة روصو يوم الاثنين الماضي.

