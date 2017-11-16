موريتانيا: مهرجان النصرة.. مواجهة بين الجمهور والمنصة



كانت الشرطة آخر المتحدثين في مهرجان "النصرة" الذي نظم مساء اليوم الجمعة في ساحة ابن عباس بنواكشوط، فبعد أن تعاقب على منصة الخطابة أعضاء رابطة العلماء الموريتانيين في كلمات سريعة وخاطفة، أطلقت الشرطة مسيلات الدموع لترغم الجموع على إخلاء الساحة، رغم ترخيصها للمهرجان.



آلاف الموريتانيين الغاضبين شاركوا في المهرجان الذي دعا له حراك "النصرة"، وتبنته فيما بعد رابطة العلماء التي استصدرت ترخيصاً من السلطات، ونظمت حملة في المساجد للتعبئة للمهرجان، وهي التي كانت تقاطع أنشطة "النصرة"، بل ودعت الجمعة الماضية إلى عدم التظاهر.



كان من اللافت في هذا المهرجان تلك الهوة الواسعة ما بين الجمهور من جهة، والمنصة التي كان يجلس عليها أعضاء رابطة العلماء الموريتانيين، وعدد من الأئمة والمشايخ والمحامين، من جهة أخرى.



وبدا واضحاً أن نسبة كبيرة من الحضور ترفع مطلباً وحيداً هو "إعدام ولد امخيطير"، بينما غاب هذا المطلب عن المنصة التي ركزت على تعديل القانون الجنائي الأخير والإشادة به وتثمينه.



وجاء الترخيص لهذا المهرجان بعد أن أقدمت الحكومة الموريتانية على تعديل المادة 306 من القانون الجنائي لتصبح أكثر وضوحاً في الحكم بالإعدام على الساب والمستهزئ.