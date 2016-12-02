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موريتانيا: مهرجان موسيقي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 2 ديسمبر 2016 - 13:12



موريتانيا: مهرجان موسيقي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة
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انطلقت أمس الخميس في مقاطعة السبخة بولاية انواكشوط الغربية فعاليات المهرجان الدولي للموسيقى المنظم من طرف الفرقة الموسيقية للأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة  ،بمشاركة فرق موسيقية من المغرب السينغال وغامبيا وموريتانيا، تقدم اماسي وعروض فولكلورية ووصلات غنائية متنوعة.


وقال المستشار المكلف بالتراث في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية محمد المختار ولد سيد أحمد في كلمة له بالمناسبة إن قطاعه يولي عناية خاصة لهذه الشريحة باعتبارها جديرة بالإشراك في تنمية البلد، مذكرا بالاتفاقية الدولية المتعلقة بالاشخاص ذويالإحتياجات الخاصة التي صادقت عليها موريتانيا.

 

وبدوره ثمن ممثل الفرق  المنعشة للمهرجان محمد كمرا الدعم المادي والمعنوي الذي أصبحت  تحظى به هذه الشريحة، مبينا أهمية قرارالدولة بتخصيص نسبة في المسابقات التي تجرى للاكتتاب لهذه الشريحة بغية الولوج إلى وظائف في القطاعين العام والخاص.

 

وجرى الإ فتتاح بحضور ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وعمدة بلدية السبخة وجمع من المتعاطفين مع هذه الفرق الموسيقية.



الكلمات المفتاحية : احتياجات خاصة, مهرجان, موسيقى


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