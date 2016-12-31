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موريتانيا: ميزانية الوزارة الأولى أمام مجلس الشيوخ


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 31 ديسمبر 2016 - 14:57



موريتانيا: ميزانية الوزارة الأولى أمام مجلس الشيوخ
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ناقشت لجنة المالية بمجلس الشيوخ اليوم الجمعة بنواكشوط ميزانية الوزارة الاولى في مشروع قانون الميزانية الأصلي لعام 2016.
 
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه مدير ديوان الوزير الاول السيد محمد ولد جبريل، تطرق فيه لمختلف بنود هذه الميزانية.
وكانت اللجنة قد ناقشت خلال الأيام السابقة ميزانية عدة قطاعات حكومية منها ، وزارة الاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة.


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, المالية, الميزانية, الوزارة الأولي


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