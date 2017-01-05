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موريتانيا: ميزانية وزارة الإسكان أمام مجلس الشيوخ


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 5 يناير 2017 - 13:11



موريتانيا: ميزانية وزارة الإسكان أمام مجلس الشيوخ
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ناقشت لجنة المالية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس في نواكشوط، ميزانية وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، في قانون المالية الأصلي لسنة 2017.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته وزيرة الإسكان آمال بنت مولود تطرقت فيه لبنود هذه الميزانية.
 
وتبلغ ميزانية الوزارة المذكورة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، 16 مليارا و 972 مليونا و 740 ألفا و 726 أوقية.

ويصل البند المخصص للتسيير في هذه الميزانية 685 مليون و 350 ألف و 726 أوقية، في حين يبلغ البند المخصص للاستثمار 16 مليارا 287 مليونا و 390 ألف أوقية.
 
وسبق للجنة المالية بالجمعية الوطنية أن ناقشت ميزانية وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، خلال الشهر الماضي.
 


الكلمات المفتاحية : الإستثمار, الإسكان, الشيوخ, الميزانية


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