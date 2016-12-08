موريتانيا: ميزانية وزارة التعليم العالي فى البرلمان



ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الغرفة السفلي بالبرلمان الموريتاني، ليلة البارحة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.



وتبلغ ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مشروع قانون المالية لسنة 2017، ثمانية مليارات و841 مليونا و456 ألفا و584 أوقية.



ويبلغ البند المخصص للتسيير في هذه الميزانية 8 مليارات و560 مليونا و456 ألفا و584 أوقية، في حين يبلغ البند المخصص للاستثمار 281 مليون أوقية.



وكانت اللجنة قد ناقشت خلال الأيام السابقة ميزانية عدة قطاعات حكومية منها الوزارة الأولي، وزارة الاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة، وزارة الثقافة .

