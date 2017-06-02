موريتانيا: ندوة حول القمة الإسلامية-الأمريكية



نظم المركز الموريتاني للدراسات والتنوع الثقافي ومحاربة الغلو والتطرف، ليل الخميس/الجمعة، ندوة فكرية تحت عنوان: "القمة الإسلامية الأمريكية من المنظور الإقليمي والدولي".



وخلال افتتاح الندوة قال رئيس المركز الموريتاني للدراسات والتنوع الثقافي ومحاربة الغلو والتطرف الدكتور محمدو ولد لمرابط، إن القمة الإسلامية الأمريكية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض "غير مسبوقة" سواء من حيث مستوى الحضور أو كم هذا الحضور.



وأضاف أن القمة كانت عبارة عن "ثلاث قمم متوازية"، ووضعت أسس جديدة لتحالف إقليمي ضد التطرف والغلو، وفق استراتيجية متعددة الأبعاد، مشيراً إلى أن ذلك هو ما دفعه لتنظيم هذه الندوة.



وشهدت الندوة محاضرة ألقاها الدكتور السيد ولد اباه تحدث فيها عن السياق الذي جاتء فيه القمة، وما يشهده العالم العربي من تحديات كتغير نوعي حدث في الجغرافيا السياسية العالمية، وانهيار مفهوم الأمن القومي العربي.



وركز ولد اباه في محاضرته على الأسس التي وضعتها القمة لمواجهة التدخل الإيراني في الأمن القومي العربي، وهو تدخل لم يعد محل خلاف وخطره كبير، وفق تعبيره.



وعقب على المحاضرة الإعلامي الحسين ولد محنض، فيما أدار الندوة الدكتور محمد المامون ولد مينحن، رئيس الجامعة الإسلامية بلعيون.



واختتمت الندوة بمداخلات من الحضور تمثلت في مداخلة للوزير السابق محمد فال ولد بلال، والسفير السابق الشيخ ولد باهَ.

