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موريتانيا: ندوة حول دور التدوين فى صناعة الرأي العام


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 14 يوليوز 2017 - 06:52



موريتانيا: ندوة حول دور التدوين فى صناعة الرأي العام
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نظم منتدى الشرق بالتعاون مع مركز "مبدأ " أمس الخميس, بالعاصمة الموريتانية نواكشوط,ندوة تحت عنوان,الحركة التدوينية ودورها في صناعة الرأي العام.
 
وناقش المحاضرون المنعشون للندوة بداية ظهور التدوين في موريتانيا وعوامل تطوره,وانعكاسه على مختلف جوانب الحياة سواء منها السياسي والاجتماعي,و دور المدون فى صناعة الرأي العام ,و حلحلة المشاكل الوطنية الكبرى.
 
وقال  الباحث و الأكاديمي  الشيخ سيدي عبد الله إن  الانتماءات القبلية والجهوية التي لاتزال مسيطرة على العقل الموريتاني,كلها عوامل تشكل تحديا صعبا أمام المدون.
 
وأضاف ولد سيدي عبد الله أ وهو أحد أكثر المدونين الموريتانيين متابعة على " الفيسبوك" أن الحركة التدوينية حين ظهرت في الوطن العربي بشكل العام,لم تكن حركة متجانسة,وأن الحديث عن صناعة الرأي يفرض الحديث عن بنية اجتماعية معينة يستطيع من خلالها أي مدون أومثقف أن يصنع رأيا,معتبرا أنه لايوجد في موريتانيا رأي يصنعه المدون.
 
وطالب متدخلون أن يكون التدوين رأيا خاصا يعبر عن صاحبه بعيدا عن الاكراهات, مشيرين إلى أنه هو السلطة الخامسة ، باعتبار أن الصحافة  هي السلطة الرابعة.
 
وأكد المتدخلون على أهمية التدوين قى صناعة الرأي العام ,باعتباره أصبح مصدرا سريعا للمعلومة,ومنافسا قويا للصحف الالكترونية.
 
و اعتبر آخرون  أن التدوين في موريتانيا ليس إلا صورة عاكسة للماضي البدوي ونقلا لذ لك الواقع إلى العالم الافتراضي.


الكلمات المفتاحية : التدوين, الرأي العام, فيسبوك, موريتانيا
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