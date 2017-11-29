موريتانيا: ندوة مغاربية حول المنازعات في العقود الإدارية





نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية اليوم الخميس ندوة مغاربية حول المنازعات في العقود الإدارية تهدف إلى تبادل الخبرات بين الباحثين في الجامعات المغاربية حول القوانين المتعلقة بالمنازعات في العقود الإدارية.





ونظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية الندوة بالتعاون مع المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية ومؤسسة هانس زايدل الالمانية.الى تبادل الخبرات بين الباحثين في الجامعات المغاربية حول القوانين المتعلقة بالمنازعات في العقود الادارية.





وتضمنت الندوةالمغاربية مداخلات من طرف اساتذة جامعيين من موريتانيا وتونس والمغرب والجزائر حول دور القاضي الإداري في حماية التوازن المالي للعقد الإداري وبطلان الإجرءات في منازعات العقود الإدارية والملكية الفكرية لدى الهيئة الدولية للتحكيم واختصاص القضاء الإداري في منازعات العقود الإدارية.





كما تناولت الندوة ودور محكمة الحسابات في الرقابة على الصفقات العمومية ودور القضاء في حل المنازعات في مجال الصفقات العمومية (موريتانيا نموذجا) ورقابة القضاء الإداري على العقود الإدارية للجماعات الترابية للدول المغاربية (موريتانيا والمغرب نموذجا).

