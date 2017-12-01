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موريتانيا: نساء "تواصل" تدين اعتقال مواطنين بكيهيدي


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 1 ديسمبر 2017 - 10:54



موريتانيا: نساء "تواصل" تدين اعتقال مواطنين بكيهيدي

 

دانت المنظمة النسائية لحزب  التجمع الوطني  للإصلاح والتنمية "تواصل" اليوم الجمعة ما سمته "قمع وإساءة معاملة  أرامل وأيتام أحداث  اينال المؤلمة".


وقالت المنظمة النسائية في بيان صحفي إنها تابعت "القمع والاعتقال والمعاملة  غير اللائقة التي  عاملت بها السلطات  الأمنية في كيهيدي المتظاهرات والمتظاهرين  السلميين المطالبين  بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة  في ملف القتل  خارج القانون بقاعدة اينال فجر يوم الاستقلال عام 1991".


وطالبت المنظمة القوى السياسية والحقوقية والمنظمات النسائية بالإنخراط  في جهد وطني مشترك  للتضامن  مع المعتقلات والمعتقلين.


وجددت منظمة نساء حزب "تواصل" مطالبتها ضرورة وجود حل وطني شامل وعادل ونهائي "لملفات الإرث الإنساني ومنها ملف  اينال المؤلم  حلا يضمن  تحقيق العدل ويفتح باب مصالحة وطنية شاملة" بحسب تعبير المنظمة.



الكلمات المفتاحية : تواصل, عنف, نساء
 
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