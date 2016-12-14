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موريتانيا: نساء "تواصل" يرفضن المساس بالدستور


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 14 ديسمبر 2016 - 18:46



موريتانيا: نساء "تواصل" يرفضن المساس بالدستور
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أعلن المجلس النسائي، لمنظمة نساء الإصلاح، التابع لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض، رفضه الكامل  للمساس بالدستور الموريتاني، أو أي التفاف على ما سماها مكتسبات الشعب.


جاء ذلك في بيان أصدره المجلس النسائي لحزب تواصل، في ختام دورته العادية الثانية التي اختتمت اليوم الأربعاء بنواكشوط.


المجلس دعا كذلك الحكومة الموريتانية، إلى ضرورة العمل بجدية على خفض الأسعار والقضاء على انتشار القمامات و الأوساخ في كافة أنحاء العاصمة، وتوفير الأمن للمواطنين.


وشددت نساء "تواصل" على ضرورة إيجاد مساحة أكبر لحرية الإعلام في موريتانيا، داعين الجهات المعنية في الحكومة الموريتانية، إلى تقديم يد العون لقناة المرابطون، إثر الحريق الذي تعرض له مقرها.


وعبر المجلس عن تضامنه مع سوريا وخصوصا حلب، ونندد بما يحصل من استهداف للنساء و الاطفال خاصة، كما أعلن المجلس النسائي لتواصل تضامنه مع المسلمين في بورما.



الكلمات المفتاحية : تواصل, دستور, نساء


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