موريتانيا: نسبة المشاركة 20% في نواكشوط و40% في الداخل



قال مدير العمليات الانتخابية واللوجستيك في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمدن ولد سيدي، إن نسبة المشاركة في العاصمة نواكشوط عند منتصف النهار وصلت إلى 20 في المائة.



وأضاف ولد سيدي في تصريح لـ"صحراء ميديا" أن نسبة المشاركة في الولايات الداخلية اقتربت من حاجز الـ40 في المائة، مشيراً إلى أن الكثير من المكاتب لم تتوفر عنها معلومات حتى الآن وأن هذه الأرقام تقريبية، على حد وصفه.



وأكد ولد سيدي أن الأمور تسير بشكل جيد متوقعاً ارتفاع النسبة خلال الساعات الأخيرة من التصويت، خاصة بعد أن يأتي المساء وتعتدل درجات الحرارة.



وكانت المعارضة الموريتانية قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، فيما تراهن الأغلبية والحكومة على تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة لإثبات شرعية الاستفتاء.

