موريتانيا: نشر "الجريدة الرسمية" على الإنترنت





صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد شروط نشر الجريدة الرسمية على الإنترنت .







ويهدف مشروع المرسوم الحالي ، حسب بيان المجلس إلى تحديد الشروط التي يمكن أن يتم وفقا لها نشر المعلومات القانونية على شبكة الانترنت.





ويأتي المشروع طبقا لترتيبات المادة 9 من المرسوم رقم 118-2008 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2008 المتضمن تنظيم مصالح الوزارة الأولى.







ويدخل مشرع المرسوم المذكور في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز شفافية العمل العمومي من خلال المزيد من نشر المعايير القانونية المطبقة سواء داخل الإدارة أو في أوساط الجمهور العريض ، حسب بيان مجلس الوزراء .

