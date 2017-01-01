موريتانيا: "نعم" تكتسح الاستفتاء ونسبة المشاركة متوسطة

نواكشوط "العازفة"



النتائج التي وردت حتى الآن من العاصمة نواكشوط تكشف عن نسبة مشاركة دون المتوسط، تؤكد ضعف الإقبال الذي ميز العاصمة عن غيرها من المدن الموريتانية.



فعلى سبيل المثال في مقاطعة توجنين، شرقي نواكشوط، وصلت نسبة المشاركة إلى 36 في المائة، وهي المقاطعة التي شهدت فيها مسيرة المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، لقمع قوي من طرف الشرطة خلال الحملة الانتخابية.



كما شهدت توجنين يوم أمس، أثناء عمليات التصويت، احتجاجات نظمها شباب حراك محال تغيير الدستور، من أجل إقناع المواطنين بعدم التصويت وحدثت مناوشات بينهم والأمن.



في مقاطعة تفرغ زينه كانت نسبة المشاركة قريبة من توجنين، إذ ارتفعت قليلاً لتصل إلى 38 في المائة، على الرغم من أنها كانت المقاطعة الأكثر نشاطاً في حملة دعم تعديل الدستور.



كما لم يشفع لمقاطعة تفرغ وجود المكتب الذي صوت فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعدد كبير من أعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير الأول يحيى ولد حدمين.



وحدها لكصر، حتى صباح اليوم، تمكنت من كسر حاجز الأربعين في المائة، عندما حققت نسبة مشاركة وصلت إلى 43 في المائة.

