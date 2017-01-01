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موريتانيا: نقابة التعليم الفني توقف إضرابها


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 24 ماي 2017 - 17:46



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أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني في موريتانيا اليوم الأربعاء، عن تعليق إضرابها عن العمل، الذي بدأته أمس الثلاثاء.
 

وقالت النقابة في بيان لها،"إن توقيف الإضراب يأتي بعد لقاء جمعها مع اللجنة المكلفة بمتابعة المطالب والتي لمست منها رغبة جادة في ايجاد حلول لمطالبها".
 

وأضافت أنها "تثمن الروح الايجابية التي لمستها لدى أعضاء اللجنة، مطالبة بالمزيد من الشراكة من أجل تجسيد الالتزمات و التعهدات المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع".
 

وكانت النقابة قد دخلت في إضراب مفتوح  عن العمل لمدة خمسة أيام بدء من يوم أمس الثلاثاء، احتجاجا على عدم تجاوب وزارة التهذيب مع عريضتهم المطلبية.
 

وتطالب النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني الوزارة المعنية بصرف علاوات "التجهيز والبعد، والطبشور   " لأساتذة القطاع.



الكلمات المفتاحية : إضراب, اساتذة, نقابة
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