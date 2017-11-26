موريتانيا: نقابة الصحفيين تجمع الأجيال بمناسبة الاستقلال



جمعت نقابة الصحفيين الموريتانية، مساء أمس الأحد، مختلف الأجيال التي عملت في الإعلام العمومي والخصوصي بموريتانيا، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، وجاء اللقاء تحت عنوان: "لقاء الأجيال الصحفية".



وجرى خلال اللقاء تدشين المقر الجديد لنقابة الصحفيين الموريتانيين، كما تم تدشين العشرات من كبار الصحفيين وقادة الجيل الإعلامي الأول في موريتانيا.



وأوضح نقيب الصحفيين محمد سالم ولد الداه أن الهدف من اللقاء هو "توطيد العلاقة بين الأجيال المتعاقبة التي ساهمت بعطائها خدمة للوطن والمواطنين".



وأكد أن هذا اللقاء من شأنه "تعزيز الخطوات الجبارة التي قطعتها الدولة في محال حرية الصحافة واستقلال الفضاء السمعي البصري"، على حد تعبيره.



اللقاء حضره الأمين العام للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وعمدة بلدية تفرغ زينه، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيس لجنة أخلاقيات وأدبيات المهنة الصحفية ورئيس اتحاد المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين والإعلاميين الموريتانيين.

