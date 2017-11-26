   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا: نقابة الصحفيين تجمع الأجيال بمناسبة الاستقلال


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 27 نونبر 2017 - 10:56



موريتانيا: نقابة الصحفيين تجمع الأجيال بمناسبة الاستقلال

جمعت نقابة الصحفيين الموريتانية، مساء أمس الأحد، مختلف الأجيال التي عملت في الإعلام العمومي والخصوصي بموريتانيا، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، وجاء اللقاء تحت عنوان: "لقاء الأجيال الصحفية".
 
وجرى خلال اللقاء تدشين المقر الجديد لنقابة الصحفيين الموريتانيين، كما تم تدشين العشرات من كبار الصحفيين وقادة الجيل الإعلامي الأول في موريتانيا.
 
وأوضح نقيب الصحفيين محمد سالم ولد الداه أن الهدف من اللقاء هو "توطيد العلاقة بين الأجيال المتعاقبة التي ساهمت بعطائها خدمة للوطن والمواطنين".
 
وأكد أن هذا اللقاء من شأنه "تعزيز الخطوات الجبارة التي قطعتها الدولة في محال حرية الصحافة واستقلال الفضاء السمعي البصري"، على حد تعبيره.
 
اللقاء حضره الأمين العام للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وعمدة بلدية تفرغ زينه، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيس لجنة أخلاقيات وأدبيات المهنة الصحفية ورئيس اتحاد المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين والإعلاميين الموريتانيين.
 


الكلمات المفتاحية : إعلام, صحافة, نقابة
 
تويتر
Santé : la diminution de l’aide américaine accroîtra le nombre de malades et celui des décès https://t.co/SBDf89gYti
Algérie : hommage à titre posthume au compositeur de l’hymne national https://t.co/tWiQtlOlxa
فيسبوك
الأكــثر قراءة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

موريتانيا: الرئيس يدشن أكبر مجمع تجاري بنواكشوط

موريتانيا: جدل حول فيديو تعرية مواطن من طرف الشرطة

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة