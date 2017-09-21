موريتانيا: نقابة المعلمين تؤجل اللقاء التربوي الوطني



أعلنت النقابة الوطنية للمعلمين عن تأجيل اللقاء التربوي الوطني الأول الذي كان مقرراً تنظيمه اليوم الخميس، لأسباب قالت إنها تعود إلى تأثير جهات لم تسمها على إرادة الموظفين.



وقالت النقابة في بيان صحفي إنها "ستتحقق من مصدر التأثير السلبي على الإدارة وتزييف الحقائق والدفع بالقواعد العريضة من الموظفين إلى التصعيد والعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات على مشارف العام الدراسي الجديد".



وأوضحت النقابة أنها كانت على أتم الاستعداد لتنظيم النشاط، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالات واسعة بالمعلمين والمربين والمفكرين وقادة الرأي الوطني والعديد من الجهات الحكومية.



وأضافت أنها "اكتشفت أياد تعمل على النيل من إرادة المعلمين والموظفين"، وتوعدت باتخاذ "خطوات حاسمة" خلال الأيام المقبلة لمواجهة الوضع.

