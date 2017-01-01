موريتانيا: نقابة المعلمين تلغي إضرابها عن العمل

وزير: مستقبل واعد لموريتانيا بعد اكتشاف الغاز

موريتانيا: اعتقال شخصين وإصابة سيدة في حادث

السنغال: اكتشافات جديدة من الغاز الطبيعي

فلاش إخباري سريع لأبرز أحداث موريتانيا والعالم

سجينان محكومان بالإعدام يعودان إلى نواكشوط

الشيوخ يفتتحون دورتهم بتعزية في وفاة "أعلي"

مالي: "أنصار الإسلام" تتبنى تدمير قاعدة عسكرية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وزير: مستقبل واعد لموريتانيا بعد اكتشاف الغاز https://t.co/vgjvs5kUW5وزير-مستقبل-واعد-لموريتانيا-بعد-… https://t.co/rAZh5PAF5u
الثلاثاء 9 ماي - 13:54
Sahara Media Agency : موريتانيا: اعتقال شخصين وإصابة سيدة في حادث https://t.co/vwD4qaoCSY
الثلاثاء 9 ماي - 12:57
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: نقابة المعلمين تلغي إضرابها عن العمل


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 9 ماي 2017 - 12:42



موريتانيا: نقابة المعلمين تلغي إضرابها عن العمل
مواضيع ذات صلة

أعلنت النقابة الوطنية للمعلمين إلغاء الإضراب الذي كانت قد أدرجته ضمن مسطرة الاحتجاجات المودعة لدى وزارة التهذيب الوطني.
 
وقالت نقابة المعلمين في بيان لها "إن هذا الإجراء يأتي ضمن مقاربة تربوية ذات بعد نقابي خالص، يستهدف التخفيف من التأثير على مستويات التلاميذ في نهاية العام الدراسي".
 
وأضافت النقابة "أنه سيتم الكشف لاحقا عن المزيد من الإجراءات التي ستصحح قواعد التعامل مع الجهات الوصية بما يضمن حماية حقوق المعلمين".
 
واعتبر بيان النقابة "أن نجاح إضراب أبريل على المستوى الوطني وبنسبٍ تجاوزت 90 في المائة في العديد من ولايات الوطن وبلغت 100 في المائة في أخرى، كان بمثابة الرسالة الأقوى لجمهور المعلمين تلك الرسالة التي قرر المكتب التنفيذي أن يترجمها اليوم في تغيير وسائله معتزما أن يستهل ذلك بوقفة الحسم النقابي يوم 22 مايو أمام القصر الرئاسي.
 
وكانت نقابة المعلمين قد قررت الدخول في إضراب أيام 11 ,12 ثم 22 ,23 ,24 مايو الجاري، لكنها تراجعت عن ذلك، مكتفية بوقفة أمام القصر الرئاسي بدل الإضراب.
 


الكلمات المفتاحية : إضراب, تعليم
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة