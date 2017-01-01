موريتانيا: نقابة المعلمين تلغي إضرابها عن العمل



أعلنت النقابة الوطنية للمعلمين إلغاء الإضراب الذي كانت قد أدرجته ضمن مسطرة الاحتجاجات المودعة لدى وزارة التهذيب الوطني.



وقالت نقابة المعلمين في بيان لها "إن هذا الإجراء يأتي ضمن مقاربة تربوية ذات بعد نقابي خالص، يستهدف التخفيف من التأثير على مستويات التلاميذ في نهاية العام الدراسي".



وأضافت النقابة "أنه سيتم الكشف لاحقا عن المزيد من الإجراءات التي ستصحح قواعد التعامل مع الجهات الوصية بما يضمن حماية حقوق المعلمين".



واعتبر بيان النقابة "أن نجاح إضراب أبريل على المستوى الوطني وبنسبٍ تجاوزت 90 في المائة في العديد من ولايات الوطن وبلغت 100 في المائة في أخرى، كان بمثابة الرسالة الأقوى لجمهور المعلمين تلك الرسالة التي قرر المكتب التنفيذي أن يترجمها اليوم في تغيير وسائله معتزما أن يستهل ذلك بوقفة الحسم النقابي يوم 22 مايو أمام القصر الرئاسي.



وكانت نقابة المعلمين قد قررت الدخول في إضراب أيام 11 ,12 ثم 22 ,23 ,24 مايو الجاري، لكنها تراجعت عن ذلك، مكتفية بوقفة أمام القصر الرئاسي بدل الإضراب.

