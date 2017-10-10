موريتانيا: نقابة تطالب بمجانية الاستشارات الطبية‎



طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية بمجانية الحالات المستعجلة، وتوسعة الضمان الاجتماعي،معلنة رفضها لأي زيادة في الاستشارات والفحوصات الطبية.



وقالت النقابة في بيان وزعته اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم زيادة تسعيرة الاستشارات الطبية، مشيرة إلى أن الحكومة لم تنف الأمر بشكل رسمي.



ودانت النقابة "عدم وجود مقاعد ضمن المسابقة التي أعلنت عنها وزارة الصحة بالنسبة لمهنيي الصحة، مشيرة إلى أنه يتنافى مع حق التكوين والتكوين المستمر".



كما أعلنت في بيانها أنها فتحت حوارا مع الوزارة وذلك من أجل التفاوض حول مطالب العمال، منبهة أن فتح الحوار لايعني "تحريفا لمسارهم النضالي الذي يكفله القانون".