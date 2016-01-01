موريتانيا: نقابة تعليمية تحتج لعدم تلبية مطالبها





نددت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، اليوم الأربعاء بمماطلة الوزارة في تحقيق أي من بنود العريضة المطلبية للأساتذة.





جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها النقابة أمام وزارة التهذيب بنواكشوط، رفع خلالها الأساتذة المحتجون شعارات ترفض أي إقرار لنظام أسلاك التعليم الثانوي، بغير الصيغة التوافقية لسنة 2012، وترفض المرسوم 082/2016/2016 ، المتعلق بتبسيط وملائمة أجور موظفي الدولة، الذي أخر تقدمات الأساتذة وحرمهم من المستحقات المالية لتلك التقدمات.





وندد الأمين العام لنقابة "أحمد محمود ولد بيداه" في كلمة له خلال الوقفة، بسياسة التسويف التي تنتهجها الوزارة في تعاطيها مع مطالب الأساتذة المودعة لديها.





وأكد أمين عام النقابة التعليمية أن هذه الوقفة، ليست إلا البداية في إطار سلسلة من الأنشطة النضالية الرامية إلى انتزاع حقوق الأساتذة.



وتطالب غالبية نقابات التعليم الثانوي في موريتانيا منذ بعض الوقت باستجابة السلطات لعرائضها المطلبية، المتمثلة في معظمها في زيادة الأجور، والمصادقة على نظام جديد لسلك أساتذة التعليم الثانوي، وتطبيقه بالتشاور مع نقابات التعليم، وزيادة علاوات الطبشور والنقل، والسكن، وغيرها.

