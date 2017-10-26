موريتانيا: نقابة تعليمية تدعو للحوار مع أساتذة الطب

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Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مالي: قتيلان وجريح في هجوم مدينة "سومبي" https://t.co/vgjvs53jxvمالي-قتيلان-وجريح-في-هجوم-مدينة-سومبي… https://t.co/JWByRNqBhj
الاربعاء 25 أكتوبر - 23:09
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | باحثون يناقشون تاريخ آلة "آردين" في موريتانيا https://t.co/vgjvs5kUW5باحثون-يناقشون-تاريخ-آلة-آردين-في-موريتانيا_a36479.html
الاربعاء 25 أكتوبر - 21:19
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موريتانيا: نقابة تعليمية تدعو للحوار مع أساتذة الطب


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 26 أكتوبر 2017 - 11:21





الكلمات المفتاحية : أساتذة, إضراب, الطب
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