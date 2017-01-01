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موريتانيا: نقابة تعليمية تندد بـ"قمع الشرطة لها "


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 10 ماي 2017 - 16:57



موريتانيا: نقابة تعليمية تندد بـ"قمع الشرطة لها "
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نددت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي بما قالت إنه "قمع وحشي" تعرض له بعض الأساتذة اليوم الاربعاء خلال وقفة سلمية نظمتها النقابة.


وقالت النقابة في بيان لها "إن هذا التصرف العدواني لا يعكس فقط همجية عناصر الأمن، وبعدهم عن أبسط مستوى من المدنية والتعاطي مع الوقفات السلمية التي يكفلها القانون، ولكنه يعكس أيضا صورة مخزية لتعاطي وزارة التعليم التي كانت هي من استدعى الشرطة وسلطتهم كالوحوش الضارية على الأساتذة" حسب البيان. 


وأضافت البيان "أن الاحتكام إلى العنف هو أسلوب غابوي تجاوزه الزمن، وأن لا بديل عن الحوار وتحقيق مطالب الأساتذة، وخصوصا في تسديد العلاوات المحتجزة ظلما وعدوانا من قبل وزير المالية.


وكانت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي قد دعت الى توقف عام عن التدريس لمدة ساعتين على عموم التراب الوطني، لمطالبة السلطات الموريتانية بتسديد بعض العلاوات التي يطالب بها الأساتذة.

 



الكلمات المفتاحية : إضراب, شرطة, نقابة
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