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موريتانيا: نقابة مهنية تثمن تحسين ظروف عمال الصحة والتعليم


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 29 نونبر 2017 - 18:03



موريتانيا: نقابة مهنية تثمن تحسين ظروف عمال الصحة والتعليم


 

 ثمنت النقابة المهنية للتعليم العالي ما حمله خطاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في ذكرى عيد الاستقلال الوطني، بخصوص تحسين ظروف العاملين بقطاع الصحة والتعليم.


وجاء ذلك في بيان صادر عن النقابة اليوم الاربعاء، قالت فيه إن "تحسين ظروف العاملين في الصحة والتعليم، هو جزء من تحسين أوضاع هذين القطاعين الحيويين اللذين يستفيد من خدماتهما جميع المواطنين".

وهنأت النقابة جميع العاملين في قطاعي الصحة والتعليم بما سمته "اللفتة الكريمة" مؤكدين ثقتهم في وعود ولد عبد العزيز بخصوص تلبية المطالب الأخرى وفي مقدمتها قضية التقاعد.


أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، أن ميزانية 2018 تضمنت تخصيص 4 مليارات أوقية لزيادة علاوات العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.



الكلمات المفتاحية : الرئيس, معلمين, نقابة
 
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