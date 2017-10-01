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موريتانيا: نقل المعلمين والاساتذة إلى أماكن عملهم


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 1 أكتوبر 2017 - 13:57



موريتانيا: نقل المعلمين والاساتذة إلى أماكن عملهم
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بدأت وزارة التهذيب الموريتانية اليوم الأحد نقل أزيد من ثمانمائة من  الأساتذة والمعلمين الخريجين إلى أماكن عملهم، داخل البلاد.


و قالت الأمينة العامة للوزارة أمعيزيزة بنت محفوظ ولد كربالي، ان هذه العملية تدخل في إطار التحضيرات التي أجراها القطاع لافتتاح العام الدراسي الجديد ، كما تأتي استكمالا للمراحل التحضيرية السابقة كنقل الطباشير والمعدات التربوية والكتب المدرسية للولايات الداخلية.

وأضافت منت محفوظ أن الوزارة دأبت على نقل كافة المعلمين والأساتذة الخريجين إلى أماكن عملهم تفاديا للتأخير عن موعد الافتتاح، مشيرة الى ان هذا الدفعة من المدرسين ستسد الخلل الناتج عن النقص في المدرسين في الولايات الداخلية.


و استخدمت وزارة التهذيب الموريتانية هذا العام 53 حافلة لقل 863 مدرسا،  منها 195 استاذ و668 معلما متجهة الى كافة الولايات.


وكانت الجهات الرسمية في موريتانيا أعلنت أن السنة الدراسية الجديدة تبدأ بشكل رسمي يوم غد الاثنين . 
 
وينص القانون في موريتانيا على أن الاثنين الأول من شهر أكتوبر تفتح جميع المدارس على عموم التراب الوطني.



الكلمات المفتاحية : اساتذة, معلمين, نقل
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