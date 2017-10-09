موريتانيا: نهاية أزمة "جوازات" الشنقيطي وأفراد أسرته



استلم الباحث والسياسي الموريتاني المقيم في الخارج محمد المختار الشنقيطي، وأفراد أسرته اليوم الاثنين، جوازات سفرهم التي تعرقلت لمدة تزيد على خمسة أشهر، في قضية أثارت الرأي العام الموريتاني.



وأكدت مصادر شبه رسمية لـ"صحراء ميديا" أن أزمة جوازات سفر أسرة الشنقيطي قد انتهت اليوم الاثنين، وهو ما أعلنت عنه والدة الأسرة عيشة بنت سيد أحمد عبر حسابها على الفيس بوك.



وقالت إنهم استلموا جوزات سفر الأبناء راشد وهاجر ومالك ووالدهم محمد المختار الشنقيطي، مشيرة إلى أن المستشار برئاسة الجمهورية أحمد ولد أباه (رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة)، أكد لها أن الجوازات جاهزة.



ونفى المستشار أن يكون تأخير إصدارها متعمدا أو مسيساً، أو أن يكون للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز علم بتأخيرها، وفق ما ورد في التدوينة.



وكانت أسرة الشنقيطي قد أعلنت مؤخراً أن تجديد جوازات سفرها قد تمت عرقلته خلال الأشهر الماضية، فيما وصف من طرف البعض بأنه تصفية حسابات سياسية مع الشنقيطي المعارض للنظام، بينما يرى آخرون أنه تأخير إداري.



وذكر مصدر مقرب من الدوائر الرسمية لـ"صحراء ميديا" أن جواز سفر الابن مالك كان جاهزاً منذ شهر عند الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، مشيراً إلى أن الأسرة لم تحضر لاستلامه.



في غضون ذلك شكرت منت سيد أحمد كل من ساعد من أجل حل المشكلة، وخصت بالذكر المدونين الذين تعاطفوا بصورة كبيرة مع الملف.

