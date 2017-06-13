موريتانيا: نواب يحذرون من نسخ قوانين دول أخرى

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الثلاثاء 13 يونيو - 12:50
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الثلاثاء 13 يونيو - 12:49
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موريتانيا: نواب يحذرون من نسخ قوانين دول أخرى


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 13 يونيو 2017 - 10:44



موريتانيا: نواب يحذرون من نسخ قوانين دول أخرى
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طالب عدد من نواب الجمعية الوطنية الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني الحكومة ، بالحذر خلال تقديمها أوصياغتها للقوانين ذات الطابع الإجتماعي المرتكزة على قوانين دول أخري.
 
جاءت مطالبة النواب خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، عقدتها أمس الأثنين للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بمدونة عامة لحماية الطفل.
 
ودعا النواب خلال الجلسة إلى "ضرورة توخي الحذر في صياغة وتقديم القوانين ذات الطابع الاجتماعي، خاصة عندما تكون هذه القوانين نسخة من قوانين دول لا تشترك مع موريتانيا في القيم أو في المعتقدات".

وطالب النواب بالتركيز على توفير حقوق الطفل في مجالات التعليم، والصحة، والتغذية الجيدة.
 
وصادقت الجمعية الوطنية أمس  على مشروع قانون يتعلق بوضع مدونة عامة لحماية الطفل، كما اعتمدت بعض التعديلات التي أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية على بعض مواد مشروع القانون


الكلمات المفتاحية : قانون, موريتانيا, نواب
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