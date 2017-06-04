الحزب الحاكم يطلق قافلة طبية من حي "المنسية"

موريتانيا: هجمات لندن تتناقض مع أجواء رمضان

منتخب "المرابطون" يخسر وديا من منتخب ليسوتو‎

موريتانيا: المحاظر النموذجية تكرم بعض خريجيها‎

مطالب في موريتانيا بإصدار قانون يناهض التدخين‎

نادي موريتاني ينفي تورطه في أي "تجاوز للقانون"

وزارة الثقافة تطلق الأمسيات المديحية الرمضانية‎

محاكم موريتانيا تواجه خطر إضراب سيشل عملها

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحزب الحاكم يطلق قافلة طبية من حي "المنسية" https://t.co/vgjvs5kUW5الحزب-الحاكم-يطلق-قافلة-طبية-من-ح… https://t.co/DsTmqkV4O0
الاحد 4 يونيو - 22:47
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: هجمات لندن تتناقض مع أجواء رمضان https://t.co/vgjvs53jxvموريتانيا-هجمات-لندن-تتناقض-مع-أجو… https://t.co/mh0hOTsVBU
الاحد 4 يونيو - 22:38
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: هجمات لندن تتناقض مع أجواء رمضان


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 4 يونيو 2017 - 20:30



موريتانيا: هجمات لندن تتناقض مع أجواء رمضان
مواضيع ذات صلة

دانت الحكومة الموريتانية الهجمات التي تعرضت لها العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، وخلفت عدة ضحايا في صفوف المدنيين، وقالت إنه يتناقض مع أجواء رمضان السمحة.
 
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد: "إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة البريطانية الليلة البارحة والتي خلفت عدة ضحايا أبرياء، فإن الحكومة الموريتانية لتندد بهذه الهجمات الجبانة".
 
وعبرت الخارجية الموريتانية عن "تضامنها مع الشعب والحكومة البريطانيين ومع ذوي الضحايا".
 
وخلص البيان الرسمي الموريتاني إلى القول "إن هذا العمل الإجرامي يتناقض تماما مع الأجواء الرمضانية السمحة التي يعيشها العالم الإسلامي والجاليات المسلمة عبر المعمورة".
 
وفي آخر التطورات قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها تعرضت الليلة الماضية "لهجوم إرهابي وحشي" أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح 48 آخرين، بعضهم بحالة خطرة. وتعهدت بمراجعة استراتيجية بلادها في مكافحة الإرهاب.
 
وفي مؤتمر صحفي في لندن اليوم الأحد أوضحت ماي أن الشرطة تلقت ليل السبت بلاغا بقيام شاحنة بدعس مشاة على جسر لندن ثم بعد ذلك انتقلت الشاحنة إلى سوق بارا، حيث نزل ثلاثة أشخاص منها وهاجموا المدنيين بسكاكين، مشيرة إلى أن المهاجمين كانوا يرتدون ما بدا أنها أحزمة ناسفة لنشر الرعب بين المدنيين.
 
وقالت الشرطة البريطانية في وقت سابق إنها تعتقد أن ثلاثة أشخاص فقط هم من نفذوا الهجوم في لندن، لكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل بشأن هويات المشتبه بهم.
 
وبررت عدم كشف هويات المهاجمين بأن السلطات تحاول معرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون كانوا يعملون معهم.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, لندن, هجوم
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة