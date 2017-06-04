موريتانيا: هجمات لندن تتناقض مع أجواء رمضان



دانت الحكومة الموريتانية الهجمات التي تعرضت لها العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، وخلفت عدة ضحايا في صفوف المدنيين، وقالت إنه يتناقض مع أجواء رمضان السمحة.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد: "إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة البريطانية الليلة البارحة والتي خلفت عدة ضحايا أبرياء، فإن الحكومة الموريتانية لتندد بهذه الهجمات الجبانة".



وعبرت الخارجية الموريتانية عن "تضامنها مع الشعب والحكومة البريطانيين ومع ذوي الضحايا".



وخلص البيان الرسمي الموريتاني إلى القول "إن هذا العمل الإجرامي يتناقض تماما مع الأجواء الرمضانية السمحة التي يعيشها العالم الإسلامي والجاليات المسلمة عبر المعمورة".



وفي آخر التطورات قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها تعرضت الليلة الماضية "لهجوم إرهابي وحشي" أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح 48 آخرين، بعضهم بحالة خطرة. وتعهدت بمراجعة استراتيجية بلادها في مكافحة الإرهاب.



وفي مؤتمر صحفي في لندن اليوم الأحد أوضحت ماي أن الشرطة تلقت ليل السبت بلاغا بقيام شاحنة بدعس مشاة على جسر لندن ثم بعد ذلك انتقلت الشاحنة إلى سوق بارا، حيث نزل ثلاثة أشخاص منها وهاجموا المدنيين بسكاكين، مشيرة إلى أن المهاجمين كانوا يرتدون ما بدا أنها أحزمة ناسفة لنشر الرعب بين المدنيين.



وقالت الشرطة البريطانية في وقت سابق إنها تعتقد أن ثلاثة أشخاص فقط هم من نفذوا الهجوم في لندن، لكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل بشأن هويات المشتبه بهم.



وبررت عدم كشف هويات المهاجمين بأن السلطات تحاول معرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون كانوا يعملون معهم.

