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الثلاثاء 6 يونيو - 16:56
Sahara Media Agency : تمديد الإحصاء التكميلي لأسبوع https://t.co/mgaq9KASnq
الثلاثاء 6 يونيو - 15:38
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موريتانيا: هل يتأجل الاستفتاء على تعديل الدستور


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 14:23



موريتانيا: هل يتأجل الاستفتاء على تعديل الدستور
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أكدت مصادر من داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لـ"صحراء ميديا" أن اللجنة تعمل من أجل تمديد الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي لثلاثة أسابيع جديدة، وذلك ما يعني تأجيل الاستفتاء الشعبي عن موعده في 15 يوليو المقبل.
 
وقالت هذه المصادر إن اللجنة تحتاج لثلاثة أسابيع على الأقل من أجل إنهاء تحديث اللائحة الانتخابية التي سيجري بناء عليها الاستفتاء الشعبي.
 
وترجع اللائحة الانتخابية إلى آخر انتخابات تشهدها موريتانيا، أي في عام 2014 عندما جرت الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة بسب انتقادات حادة لعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
 
وتدور شكوك كبيرة حول نجاح الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي الذي أطلقته اللجنة يوم الخميس 18 مايو الماضي على أن يستمر لعشرين يوماً، ولكن الإقبال على مكاتب الإحصاء كان ضعيفاً جداً.
 
وقد أطلقت السلطات الإدارية مؤخراً حملة واسعة لحث المواطنين على الإحصاء، قادها الولاة والحكام في الولايات والمقاطعات.
 
ومن المتوقع أن يحسم موعد الاستفتاء الشعبي بشكل نهائي خلال مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، في ظل توقعات بتأجيله.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, الإحصاء, الدستور
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