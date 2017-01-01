موريتانيا: هل يسقط "فيسبوك" تعديل الدستور



حذرت المعارضة الموريتانية يوم أمس الجمعة من أعمال عنف في البلاد بسبب إقدام النظام على تنظيم استفتاء لتعديل الدستور، وفي حين كان يتوقع المراقبون صدامات بين المعارضة والأمن يوم الاستفتاء في شوارع نواكشوط، هاجر أنصار المعارضة إلى شوارع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واتخذوا منها منبراً لضرب استفتاء النظام من تحت الحزام.



ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وبعد دقائق من فتح مكاتب التصويت أمام الناخبين، بدأت الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك في تداول صور تظهر ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع.



الصور التي تم تداولها شملت العاصمة نواكشوط وبقية المدن الكبيرة في موريتانيا، بل إنها تجاوزت ذلك لتصل إلى صور من الأرياف والقرى الصغيرة في أكثر مناطق موريتانيا بعداً.



وظهرت صور عديدة تم التقاطها من داخل مكاتب التصويت لبعض أعضاء المكتب وهم في حالة ملل بسبب ضعف الإقبال، بل إن من بين الصور واحدة تظهر طاقم المكتب وهو نائم.



ويقول من يتداولون هذه الصور، وأغلبهم معارضون لتعديل الدستور، إنها التقطت من طرف أشخاص عاديين وبشكل فوري ومباشر، ولكن قلة من شككوا في مصداقيتها.