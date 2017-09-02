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موريتانيا: هيئة الإغاثة الإسلامية تطلق "كبش العيد"


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 2 سبتمبر 2017 - 12:13



موريتانيا: هيئة الإغاثة الإسلامية تطلق "كبش العيد"
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بدأ مكتب هئية الاغاثة الاسلامية بنواكشوط أمس الجمعة توزيع كميات من لحوم الأضاحي على فقراء نواكشوط وقد إستفادت منه 700 أسرة موريتانية محتاجة  في نقاط معروفة بالعاصمة.
 
وأطلق المكتب للمرة الرابعة علي مستوي موريتانيا ، برنامجه  الاجتماعي الذي يحمل عنوان "كبش العيد "للعام الهجري 1438 بمناسبة عيد الاضحي المبارك ويدوم يومين متتاليين .
 
وشكرت مديرة المكتب فى موريتانيا مسعودة منت بحام ولد محمد لغظف السلطات الادارية في المقاطعات المستفيدة علي مدي التجاوب والتعاون للقيام بهذا العمل الخيري والتنسيق لإنجاح برنامج "كبش العيد "لهذا الموسم .
 
ويهدف برنامج "كبش العيد" لادخال البهجة والسرور على عدد كبير من الفقراء والمحتاجين  بحيث  يوفر لها لحوم الأضاحي يوم عيد الأضحى المبارك .


الكلمات المفتاحية : الأضحى, العمل الخيري, جمعيات, موريتانيا
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