موريتانيا هي الأقل تمثيلاً في القمة الأوروبية-الأفريقية



غاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن افتتاح القمة الأوروبية-الأفريقية الخامسة التي تنعقد مساء اليوم الأربعاء في مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار.



وقالت مصادر دبلوماسية لـ"صحراء ميديا" إن موريتانيا ستمثل في القمة من طرف السفير في كوت ديفوار، وهو التمثيل الأقل من بين جميع البلدان الأفريقية.



وانطلقت القمة مساء اليوم على أن تختتم يوم غد الخميس، ويشارك فيها رؤساء وقادة حكومات 83 دولة، من ضمنها 55 دولة أفريقية و28 دولة أوروبية.



وتحظى هذه القمة بأهمية قصوى بسبب الملفات الدولية الساخنة التي ستعالج، وفي مقدمتها الأمن والهجرة، ومن المنتظر أن تسفر القمة عن وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.



وكان الرئيس الموريتاني قد عاد مساء أمس إلى العاصمة نواكشوط قادماً من مدينة كيهيدي حيث احتفل بعيد الاستقلال الوطني، ومن المنتظر أن يغادر إلى مدينة تيشيت حيث سيشارك في فعاليات مهرجان المدن القديمة.

