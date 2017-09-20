رئيس إفريقيا الوسطي يطالب بزيادة قوات حفظ السلام

سوريا تشيد بموقف موريتانيا الداعم لها

الاتحاد الأوروبي يدعم ميزانية غامبيا بـ 25 مليون دولار

موريتانيا والجزائر تدرسان فتح معبر حدودي بينهما

"التكتل" يحذر النظام من الاستيلاء على ممتلكات "ولد بوعماتو"

الكونغو: مصرع 12 شخصا وفقدان 92 بسبب الفيضانات

موريتانيا: تهم بالخيانة والإساءة تواجه محتجين ضد الرئيس

موريتانيا: اتفاقية مع الصين لترميم مستشفى الصداقة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | سوريا تشيد بموقف موريتانيا الداعم لها https://t.co/vgjvs5kUW5سوريا-تشيد-بموقف-موريتانيا-الداعم-لها_a3… https://t.co/pRVaLKh60i
الاربعاء 20 سبتمبر - 21:02
Sahara Media Agency : موريتانيا: تهم بالخيانة والإساءة تواجه محتجين ضد الرئيس https://t.co/OZrFaqM5Pe
الاربعاء 20 سبتمبر - 17:56
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

موريتانيا والجزائر تدرسان فتح معبر حدودي بينهما


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 20 سبتمبر 2017 - 17:25



موريتانيا والجزائر تدرسان فتح معبر حدودي بينهما
مواضيع ذات صلة

 

بدأت موريتانيا والجزائر اليوم الأربعاء، بحث إمكانية  فتح معبر  حدودي بين البلدين، وتشييد مركزين حدوديين لهذا المعبر.


وشرعت اللجنة التقنية المشتركة الجزائرية - الموريتانية المكلفة بتحديد الوسائل التقنية و المادية اللازمة لإنشاء المعبر، معاينة النقطة الكيلومترية 75 ، وهي نقطة التقاء الحدود الجزائرية - الموريتانية ، حيث اطلعت على متطلبات تأسيس هذا المعبر .


وأكد المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية الموريتانية حمادا ولد أميمو في تصريح للصحافة "بأن فتح هذا المعبر يأتي تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية شهر ديسمبر 2016 "، مشيرا إلى أن "تواجد هذه اللجنة المكونة من خبراء في المجال بالمنطقة ، يشكل محطة هامة للوقوف على متطلبات فتح هذا المعبر بخصوص الجانب التقني''. 


و أضاف ولد أميمو أن "هذا المعبر الحدودي يشكل نقلة نوعية هامة على مستويات متعددة و خاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات ، وتدعيم التبادل الإقتصادي و التجاري والثقافي والتنسيق الأمني، بما يسمح بضبط و تأمين الحدود المشتركة و مكافحة الهجرة غير الشرعية و الجريمة العابرة للحدود".



الكلمات المفتاحية : الجزائر, حدود, معبر بري
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة