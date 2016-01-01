موريتانيا والسنغال تبحثان استغلال حقل الغاز المشترك



أعلنت الحكومتان الموريتانية والسنغالية أن مشروع تطوير حقل الغاز "السلحفاة الكبير أحميم"، الذي يقع قبالة سواحل البلدين في عرض المحيط الأطلسي، يشكل أولوية بالنسبة لهما.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح مع وزير الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة السنغالي ثيرنو الحسن صال، وذلك بحضور أندرو إنجليس، الرئيس التنفيذي لشركة كوسموس للطاقة، التي تتولى استغلال الحقل.



وفي ختام الاجتماع أكد الوزيران أن مشروع تطوير حقل السلحفاة الكبير "أحميم" يشكل الأولوية بالنسبة للبلدين، مشيران إلى أنه "سيتم بذل كل الجهود الضرورية من أجل المصادقة على مشروع اتفاقية التعاون المذكورة في أقرب الآجال وذلك لإفساح المجال لاتخاذ القرار النهائي للاستثمار في نهاية سنة 2017 أو بداية سنة 2018".



وكان الاجتماع يهدف إلى "مناقشة حيثيات اتفاق التعاون البين حكومي"، وهو الاتفاق الذي "سيمكن من تطوير حقل غاز السلحفاة الكبير "أحميم" المشترك بين البلدين، إذ أكد الوزيران أن "تقدم الأعمال في مشروع تطوير الحقل يتم حسب البرنامج المتفق عليه من طرف مجموعة العمل المشتركة".



وتسعى حكومتا البلدين إلى مقارنة اتفاقيات دولية مشابهة، من ضمنها اتفاقية افريج المبرمة سنة 1976 بين المملكة المتحدة ومملكة النرويج، وهي الاتفاقية التي سمحت بالتطوير المشترك لمصادر الغاز الطبيعي بين البلدين.

