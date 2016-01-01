موريتانيا والسنغال تبحثان استغلال حقل الغاز المشترك

السنغال: الجالية الموريتانية تطالب بإعدام المسيء (صور)

مبادرة طلابية تندد بقمع الشرطة لـ"مسيرة النصرة"

منظمة دولية: هنالك فاجعة تحدث في البحر المتوسط

بالفيديو.. مظاهرات في نواكشوط تطالب بإعدام المسيء

ازويرات: تخفيف الأحكام الصادرة في حق سجناء "إيرا"

بالصور.. الآلاف في نواكشوط يطالبون بإعدام المسيء

متظاهرون في ساحة ابن عباس يطالبون بإعدام المسيء

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : بالفيديو.. مظاهرات في نواكشوط تطالب بإعدام المسيء https://t.co/gyqnVvyqBV
الجمعة 18 نونبر - 23:39
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عاجل: الشرطة تفرق مسيرة تطالب بإعدام المسيء https://t.co/vgjvs5kUW5عاجل-الشرطة-تفرق-مسيرة-تطالب-بإعدام-المسيء_a32499.html
الجمعة 18 نونبر - 15:55
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا والسنغال تبحثان استغلال حقل الغاز المشترك


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 19 نونبر 2016 - 01:04



موريتانيا والسنغال تبحثان استغلال حقل الغاز المشترك
مواضيع ذات صلة

أعلنت الحكومتان الموريتانية والسنغالية أن مشروع تطوير حقل الغاز "السلحفاة الكبير أحميم"، الذي يقع قبالة سواحل البلدين في عرض المحيط الأطلسي، يشكل أولوية بالنسبة لهما.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح مع وزير الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة السنغالي ثيرنو الحسن صال، وذلك بحضور أندرو إنجليس، الرئيس التنفيذي لشركة كوسموس للطاقة، التي تتولى استغلال الحقل.
 
وفي ختام الاجتماع أكد الوزيران أن مشروع تطوير حقل السلحفاة الكبير "أحميم" يشكل الأولوية بالنسبة للبلدين، مشيران إلى أنه "سيتم بذل كل الجهود الضرورية من أجل المصادقة على مشروع اتفاقية التعاون المذكورة في أقرب الآجال وذلك لإفساح المجال لاتخاذ القرار النهائي للاستثمار في نهاية سنة 2017 أو بداية سنة 2018".
 
وكان الاجتماع يهدف إلى "مناقشة حيثيات اتفاق التعاون البين حكومي"، وهو الاتفاق الذي "سيمكن من تطوير حقل غاز السلحفاة الكبير "أحميم" المشترك بين البلدين، إذ أكد الوزيران أن "تقدم الأعمال في مشروع تطوير الحقل يتم حسب البرنامج المتفق عليه من طرف مجموعة العمل المشتركة".
 
وتسعى حكومتا البلدين إلى مقارنة اتفاقيات دولية مشابهة، من ضمنها اتفاقية افريج المبرمة سنة 1976 بين المملكة المتحدة ومملكة النرويج، وهي الاتفاقية التي سمحت بالتطوير المشترك لمصادر الغاز الطبيعي بين البلدين.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, الغاز, كوسموس


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة