موريتانيا: ورشة بالعاصمة تراجع قائمة الأمراض المهنية



افتتحت اليوم الأربعاء بنواكشوط ورشة حول حصيلة الدراسة الخاصة بمراجعة قائمة الأمراض المهنية التي تم إعدادها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصالح الشركاء الاجتماعيين.



وتهدف الورشة وفقا للقائمن عليها إلى تعميم الدراسة على مختلف الشركاء الاجتماعيين والهيئات المختصة والمهتمة بالقضاء على المخاطر المهنية



وقال الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، في كلمة له بالمناسبة إن هذا العمل يندرج في إطار تعزيز قدرات القطاع وشركائه على تنفيذ الإصلاحات الأساسية في مجال الصحة والسلامة المهنية خصوصا ما يتعلق منها بالأمراض المهنية.



وأوضح ولد الديه أن إعداد لائحة الأمراض المهنية شكل هدفا أساسيا للقطاع، حيث تم تشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص إضافة إلى اكتتاب خبير في المجال لنفس الغرض، وفق تعبيره.

