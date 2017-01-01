موريتانيا: ورشة حول محاربة التطرف





انطلقت اليوم الثلاثاء بنواكشوط ورشة حول كيفية محاربة الغلو والتطرف منظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية ومشروع الصداقة.





وسيتلقى 62 مشاركا من مسؤولي قطاع الشؤون الإسلامية، ومن الأئمة وشيوخ المحاظر عروضا حول التطرف والغلو وكيفية محاربة هذه الظاهرة.





وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية ادريسا كبى خلال افتتاح الورشة إن العالم اليوم تعرض لظاهرة التطرف والغلو بصفة قوية، "وخاصة دول مجموعة الساحل"، مضيفا أن القضاء على هذه الظاهرة "الخطيرة" يتطلب تضافر جهود الجميع.





وأضاف الأمين العام للوزارة أن موريتانيا لعبت دورا كبيرا، وأساسيا في مجال محاربة الغلو والتطرف من خلال الجهود التي قامت بها "حيث أشركت العلماء والأئمة سعيا إلى تقديم الصورة الناصعة للإسلام والمسلمين" بحسب تعبيره.

