موريتانيا: ورشة لتدعيم البرمجة السنوية لقطاع الصحة





أطلقت وزارة الصحة اليوم الأربعاء بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوربي في موريتانيا، ورشة لبلورة وتدعيم البرمجة السنوية لقطاع الصحة 2018.



وسيناقش المشاركون في الورشة مواضيع تتعلق بدراسة احتياجات النظام الصحي، بما فيها وضعية البنى التحتية في المؤسسات الصحية وتجهيزها، و توزيع المصادر البشرية على المنشآت الصحية.





كما سيعملون على تقييم اداء هذه المؤسسات خلال السنة 2017 ,ووضع تصور حول الأهداف المرجو بلوغها خلال السنة المقبلة.



ويدخل تنظيم الورشة التي تتواصل لثلاثة ايام، لتعزيز اداء النظام الصحي من خلال اعتماد برمجة محكمة تشرك مختلف المتدخلين والفاعلين من اجل اختيار التدخلات الاكثر فعالية لتوفير الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن الموريتاني على امتداد التراب الوطني.





وحسب المكلف بمهمة لدى وزير الصحة احمد جد ولد الزين فإن هذا الملتقى يشكل جزء من إعداد برنامج العمل السنوي للقطاع الذي انطلق منذ منتصف السنة الجارية عبر تحيين المعطيات الأساسية لدى الوحدات الصحية القاعدية وتأطير البرمجة على المستوى المحلي والجهوي.





وأضاف أن الورشة ستمكن من دراسة وتمحيص المسودات المقدمة و اصدار التوصيات والمقترحات التي من شأنها اثراء محتوى البرمجة السنوية، وصولا إلى وضع برنامج عمل واقعي وطموح في نفس الوقت، يلبي الاحتياجات الاساسية للنظام الصحي الوطني

