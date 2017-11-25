موريتانيا: ورشة للمصادقة على خطة لمكافحة الأمراض غير المعدية





نظمت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة خاصة بالمصادقة على الخطة الإستراتيجية المدمجة لمكافحة الأمراض غير المعدية.



وتناقش الورشة على مدي ثلاثة أيام، عروضا حول الخطة الوطنية للإستراتيجية المدمجة للأمراض غير المعدية في موريتانيا، إضافة إلى تقرير حول الأمراض غير المعدية بالعالم وفي إفريقيا.



وقال احمد جد ولد الزين المكلف بمهمة لدى وزير الصحة "إن الأمراض غير المعدية شكلت معضلة عالمية في العقود الماضية، من خلال الارتفاع الملحوظ في أرقامها، كما شكلت تحديا لصناع القرار وواضعي الاستراتيجيات الصحية والطبية وخاصة في الدول النامية، و تسببت في ثلثي الوفيات.



وابرز المسؤول بوزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية حددت عددا من الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها في العام 2025 وعلى رأسها خفض معدل الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه الأمراض بنسبة 25في المائة.



من جهته ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا ركي عبدو سلام أن "الأمراض غير المعدية بشكل عام أصبحت تشكل تحديا عالميا بالنسبة للقرن الحادي والعشرين، حيث تسبب آلاما للبشرية وتأخرا في التنمية الصحية مع ما تخلفله من سلبيات على النسيج الاجتماعي .



وأشاد بإنشاء موريتانيا لوحدات صحية متخصصة كالمركز الوطني للانكولوجيا، والمركز الوطني لأمراض القلب، وغيرها لمواجهة إشكالية الأمراض غير المعدية.