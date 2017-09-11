موريتانيا: ورشة لمساعدة منطقة نواذيب في مجال التنمية





أطلقت المنطقة الحرة بنواذيب بالتعاون مع ممثلية البنك الدولي في موريتانيا اليوم الاثنين بنواكشوط، ورشة حول التنمية المستدامة بمنطقة نواذيبو الحرة



تسعى الورشة إلى مساعدة سلطة المنطقة الحرة فى دمج الممارسات المستدامة والتنافسية فى المستقبل، و إبراز التحديات الرئيسية للاستدامة، وفرص الإنتاج الأنظف فى سلسلة القيمة المضافة لصناعات تجهيز مصائد الأسماك .



الأمين العام لسلطة منطقة نواذيبو الحرة الجيلاني ولد الشيخ قال استعرض خلال الورشة منحى الشراكة الإستراتيجية التى تم ربطها بين سلطة منطقة نواذيبو الحرة والبنك الدولي على أساس الدعم وتقديم الاستشارة وهو ما سمح بانجاز عدة دراسات وتنفيذ الإستراتيجية التنافسية لقطب صيد الأسماك .



من جهته المتحدث باسم الممثل المقيم للبنك الدولي فى موريتانيا الحضرامي ولد عبيد قال إن هذا اللقاء يبرهن على حرص منطقة نواذيبو الحرة على وضع الأسس لقطب تنموي ،مشيرا إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب عملا طويلا وان البنك الدولي سعيد بالإسهام فيه بصفته احد شركاء سلطة منطقة نواذيبو الحرة .